Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

100,10 EUR -6,03% (28.10.2020, 17:35)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (28.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der neue Corona-Lockdown sorge für einen massiven Abverkauf an der Börse. Zu den stärksten Verlierern im DAX gehöre die Siemens-Aktie, die in der Spitze sogar unter die 100-Euro-Marke gerutscht sei. Es stelle sich die Frage, ob die heutige Korrektur der Beginn eines neuen Crashs oder nur ein zwar scharfer, aber kurzer Rücksetzer sei.Klar sei: Die tiefroten Kurse am Mittwoch seien nicht unternehmensspezifisch begründet. Vielmehr werde Siemens Opfer des radikalen, branchenübergreifenden Ausverkaufs. Der neuerliche Lockdown werde sicher auch die Zahlen von Siemens belasten. Verzögerungen in der Fertigung und v.a. in der Logistik würden sich wohl kaum vermeiden lassen.Anleger sollten allerdings auch bedenken, dass Siemens weit weniger von der Corona-Krise belastet werde als z.B. die Reisebranche oder die Autoindustrie. Viele Industriekunden dürften an ihren Aufträgen festhalten. Der Umbau des Konzerns zu mehr Digitalisierung sollte sich auszahlen.Langfristig würden die Aussichten bei Siemens nach wie vor stimmen. Drehe die Stimmung am Gesamtmarkt, dürfte die Aktie auch wieder anziehen. Anleger sollten deshalb keine Panik bekommen, aber den Stoppkurs bei 85 Euro belassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2020)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:99,39 EUR -5,49% (28.10.2020, 22:26)