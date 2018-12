Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (07.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Durch den Umbau werde Siemens mehr und mehr aufgeweicht. Kritiker würden befürchten, dass dabei der starke Markenkern und die Identifikation von Arbeitnehmer und Kunden mit der deutschen Ikone verloren gehen würden. Teilweise werde die Auftrennung jedoch weniger radikal als befürchtet. Vor allem Mindsphere solle als eine Art Klammer um alle Bereiche stehen.Die Softwareplattform Mindsphere sei der Schlüssel für die Industrie 4.0. Die branchenübergreifende Vernetzung von Maschinen und Geräten sorge dafür, dass Maschinen effizienter würden, neue Geschäfte entwickelt werden könnten und anfallende Serviceleistungen früher erkannt würden. Siemens stelle dabei die Plattform und die Kunden entwickeln je nach Bedarf entsprechende Apps beispielsweise fürs Handy.Doch auch konzernintern spiele Mindsphere eine tragende Rolle. Sowohl bei der Medizintechniktochter Siemens Healthineers als auch bei Bahntechnik oder Smart Infrastructure solle die Plattform zum Einsatz kommen. Der Vorteil: Durch die starke "Internet of Things"-Plattform hätten die Sparten einerseits einen Wettbewerbsvorteil und andererseits bleibe die Einheit des Konzerns zumindest im Hintergrund gewährleistet.Mindsphere sei einer der entscheidenden Bausteine für den Erfolg von Siemens. Hier liege die Zukunft der Industrie. Da die Plattform im Vergleich mit den Wettbewerbern als besonders stark gelte, seien die langfristigen Aussichten für Siemens gut. Jedoch belaste jetzt die Krise in der Kraftwerkssparte.