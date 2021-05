Börsenplätze Siemens-Aktie:



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (06.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am morgigen Freitag, 7. Mai, werde der Industriekonzern Siemens seine Bücher öffnen. Nachdem die Töchter Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) und Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) bereits an der Reihe gewesen seien, seien die Vorzeichen durchaus gut. Nach dem jahrelangen Konzernumbau lohne sich im Vorfeld ein Überblick, wie die Lage bei Siemens gerade sei.Software, Automatisierung in der Industrie und intelligente Infrastruktur - die Digitalisierung sorge derzeit für gute Geschäfte. Bereits zum Jahresauftakt des neuen Geschäftsjahres 2020/21 (Ende September), sei die Entwicklung besser als erwartet verlaufen. Anfang Februar habe Siemens daher bereits seine Jahresprognose angehoben. So erwarte das Unternehmen nun einen deutlichen Gewinnanstieg, auch das Umsatzwachstum aus eigener Kraft solle höher ausfallen als zunächst geplant.2020/21 solle der Umsatz auf vergleichbarer Basis nun im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Den Gewinn nach Steuern sehe das Management in einer Bandbreite von 5 bis 5,5 Milliarden Euro, nach 4,2 Milliarden im Vorjahr. Zuvor sei der Konzern bei den beiden Kennziffern von einem jeweils moderaten Anstieg ausgegangen. Gegenwind erwarte Siemens dabei weiter von der Währungsseite. Für Umsatz und Ergebnismarge der Digitalisierungssparte habe sich Siemens ebenfalls optimistischer gezeigt. Auch das Geschäft mit intelligenter Infrastruktur solle eine höhere Rendite liefern als bisher geplant.Dabei setze der neue Vorstandsvorsitzende Roland Busch voraus, dass sich die Verbesserung des Umfelds in den kommenden Quartalen fortsetze, speziell in den kurzzyklischen Geschäften. Zwar bleibe der Manager, der nach der Hauptversammlung Anfang Februar den langjährigen Konzernchef Joe Kaeser abgelöst habe, mit Blick auf die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vorsichtig. Für ein "Strohfeuer" halte er die jüngst gute Entwicklung jedoch nicht.Die jahrelange Neuausrichtung hin zum Kerngeschäft Digitalisierung trage damit Früchte. Sie habe im vergangenen September mit der Abspaltung des Energiegeschäfts Siemens Energy vorläufig ihren Abschluss gefunden. Siemens werde künftig noch stärker auf das Geschäft mit Automatisierung und Software sowie intelligenter Infrastruktur setzen, von dem sich die Münchner große Wachstumschancen versprechen würden. Busch stehe nun vor der Aufgabe, das Geschäft mit der digitalen Technik weiterzuentwickeln und einen schlagkräftigen Konzern zu formen.Der langwierige Siemens-Umbau zahle sich auch an der Börse aus. Die Aktie befinde sich weiter auf Rekordjagd. Die Zahlen könnten nun neue Impulse liefern. DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich und setzt auch im Hebel-Depot, das seit Jahresbeginn bereits 75 Prozent im Plus liegt, weiter auf steigende Kurse der Siemens-Aktie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link