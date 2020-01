Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (27.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens-Chef Joe Kaeser setze sich gegen Kritiker zur Wehr, die dem CEO eine versuchte Instrumentalisierung von Klimaaktivistin Luisa Neubauer für Image-Zwecke vorwerfen würden. Kaeser hab Neubauer vor zwei Wochen einen Sitz in einem Aufsichtsgremium des künftigen Unternehmens Siemens Energy angeboten. Neubauer habe dasNagebot abgelehnt, weil sie Siemens dann nicht mehr unabhängig kommentieren könne."Der Protest auf der Straße allein ist keine Lösung. Deswegen habe ich versucht, Luisa Neubauer einzubinden, das war überhaupt kein PR-Gag", habe Kaeser nun der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt. Ihn treibe die Frage um, wie es gelingen könne, die Konflikte zwischen Jung und Alt zu entschärfen.Hintergrund sei ein geplantes Bergbau-Projekt des indischen Industriekonzerns Adani. Kaeser habe der Zeitung gesagt, schon vor längerem habe sich abgezeichnet, dass das Projekt seinem Konzern Schwierigkeiten bereiten dürfte. Den Auftrag nachträglich zu kündigen sei aber aus rechtlichen Gründen unmöglich gewesen. Bei einseitiger und willkürlicher Kündigung ohne wichtigen Grund she der Vertrag eine unbeschränkte Haftung vor. Mit diesen Realitäten müsse man umgehen und da helfe es auch nichts, wenn Klimaaktivisten dem Industriekonzern drohen würden, so Kaeser weiter.Siemens stecke im Dilemma. Das Image des Konzerns leide unter den Diskussionen, doch aus Gründen der Vertragstreue scheine eine Auflösung des Vertrags tatsächlich kaum möglich. An der Börse würden sich die Auswirkungen ohnehin in Grenzen halten. Anleger, die zuletzt eine erste Position eingegangen seien, sollten nun darauf warten, ob der Ausbruch über das 52-Wochen-Hoch bei 119,90 Euro gelinge, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:115,28 EUR -2,24% (24.01.2020, 12:39)