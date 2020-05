Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

83,28 EUR -0,26% (06.05.2020, 09:22)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (06.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der deutsche Traditionskonzern fahre wegen Corona-Pandemie derzeit auf Sicht - diese sei aber "nicht sehr weit", habe Noch-Konzernchef Kaeser Ende März gesagt. An Siemens würden die Auswirkungen zumindest kurzfristig nicht vorübergehen. Umsatz und Ergebnis dürften im zweiten Quartal belastet werden, habe Kaeser v.a. mit Blick auf die Geschäfte mit Kunden zyklischer Branchen wie z.B. dem Maschinenbau oder der Autoindustrie erwartet. Hier habe Siemens bereits in den vergangenen Quartalen wegen eines Nachfragerückgangs schwächere Geschäfte verzeichnet.Offen sei, wie stark sich die Krise auf das Ergebnis des Konzerns auswirke. Offiziell zurückgezogen wie viele andere Konzerne habe Siemens den Ausblick u.a. eines moderaten Umsatzanstiegs auf vergleichbarer Basis - also ohne Währungs- und Übernahmeffekte - aber nicht. Am Freitag (08.05.) wolle das Unternehmen die Halbjahreszahlen vorlegen.Insgesamt habe sich Kaeser optimistisch gezeigt, dass der Konzern passend aufgestellt sei, um "gut und robust" durch die Pandemie zu kommen. Siemens sei "ein starkes Unternehmen mit einer hohen Liquidität". Man steuere derzeit durch die "größte Krise in Friedenszeiten" und "das machen wir gerade ganz erfolgreich". Deshalb habe er zuletzt Stellenstreichungen wegen der Corona-Krise ebenso ausgeschlossen wie die Inanspruchnahme von Staatshilfen. Allerdings solle das Unternehmen mit Banken über neue Kredite im Volumen von 3 Mrd. Euro verhandeln, habe Mitte April die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet.Siemens werde von der Krise hart getroffen. Die Konglomeratsstruktur dürfte aber den Industriekonzern etwas schützen. Zudem sollte sich der langwierige Umbau endlich auszahlen. Siemens damit richtig aufgestellt, um sich von der Pandemie zu erholen. Langfristig orientierte Anleger könnten auf dem aktuellen Niveau deshalb zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.05,2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:82,88 EUR -0,38% (06.05.2020, 09:37)