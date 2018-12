Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (03.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens-Chef Joe Kaeser und die Gewerkschaften seien in der Regel keine guten Freunde. Häufig stehe der Manager in der Kritik - letztlich unter anderem wegen dem Personalabbau in der Kraftwerkssparte. Doch bei der anstehenden Fusion der Bahnsparte mit Alstom sei die IG Metall auf Kaesers Seite. EU-Kommissarin Margrethe Vestager stehe dagegen in der Kritik.Siemens möchte die Zugtechnik mit dem französischen Wettbewerber Alstom verschmelzen. Beide Konzerne würden nur so die Chance sehen, einen wettbewerbsfähigen Gegenpart zum chinesischen Weltmarktführer CRRC zu schaffen. Vestager aber teile diese Bedenken nicht und sehe CRRC, das bislang in Europa nur schwach vertreten sei, nicht als Rivalen. Sie habe eine verschärfte Prüfung der Pläne eingeleitet und möchte die Fusion nur unter strengen Auflagen genehmigen.Der zuständige IG-Metall-Vorstand Jürgen Kerner wehre sich laut "Spiegel" nun gegen die EU. "Die Tatsache, dass globale Wettbewerber bildlich gesprochen bereits den Fuß in der europäischen Tür haben", werde von der Kommission "konsequent ignoriert", so Kerner, der auch im Siemens-Aufsichtsrat sitze, in einem scharf formulierten Argumentationspapier. Er drohe jetzt schon mit heftigem Widerstand bei möglichen Auflagen. "Wir werden sehr kritisch beobachten, ob und welche Produkte und Plattformen abgespalten werden sollen", heiße es, "und nicht akzeptieren, dass Zukunftstechnologien oder ganze Standorte" wegfallen würden.Die Zugfusion mache Sinn. Vestagers Widerstand sei dagegen schwer nachzuvollziehen, bedeute für Siemens jedoch, dass die Umstrukturierung länger dauere als erhofft. Alles in allem bleibe die Situation kompliziert. Während in einigen Sparten wie der Digitalen Fabrik sehr gut laufe, belaste die Kraftwerkskrise weiterhin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:104,50 EUR +2,05% (03.12.2018, 12:19)