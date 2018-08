Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

114,20 EUR (02.08.2018)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (03.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).Das Ergebnis aus dem industriellen Geschäft sei im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 um 2% auf bereinigt 2,129 Mrd. EUR (Konsens 2,155 Mrd. EUR) gestiegen, aber unter Berücksichtigung außerordentlicher Erlöse von 80 Mio. EUR knapp im Rahmen der Erwartungen. Neben Digital Factory könne nun vor allem auch Power and Gas sowie Siemens Gamesa einen attraktiven Auftragseingang verzeichnen. Der Auftragseingang sei organisch um 21% gewachsen. Dabei hätten auch zyklische Effekte wie z.B. eine verstärkte Nachfrage aus dem Werkzeugmaschinenbereich beigetragen. Ferner habe vor allem Digital Factory von einer hohen Nachfrage auch aus China profitiert (10% Umsatzanteil), welche wiederum durch staatliche Subventionen gestützt worden sei.Das Management stelle aber klar, dass die Dynamik des zyklischen Wachstums nun sinken dürfte. Ferner sei die Wettbewerbssituation bei Power and Gas etwas schwieriger als erwartet. Die Margen für 2019 könnten nochmals etwas unterhalb des 2018er-Niveaus (mittlerer einstelliger Prozentbereich) liegen.Vision 2020+. Das organische Wachstum (historisch ca. 2%) solle langfristig um 2 Prozentpunkte steigen und die Marge (historisch ca. 11%) ebenfalls. Mittel dazu seien vor allem eine höhere unternehmerische Freiheit und die "alten" Treiber Digitalisierung etc.Der Analyst senke im Zuge der Q3-Berichterstattung seine Margen- und Wachstumserwartungen für 2019. Trotz des entschiedenen Restrukturierungsprogramms senke er wegen dem nach wie vor schrumpfenden Turbinenmarkt die Schätzungen der Division Power Generation um 229 Mio. EUR für 2019. Auch eine höhere Steuerbelastung in Q4 und eine derzeit leicht ausgeprägte zyklische Verlangsamung belaste seine Prognosen. Insgesamt würden seine EPS-Erwartungen für 2018 von 7,86 EUR auf 7,50 EUR sinken. Für das Jahr 2019 sinke das EPS auf 6,87 EUR (7,56 EUR).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:113,28 EUR -1,46% (03.08.2018, 09:12)