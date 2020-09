Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) plane, ihre Flotte um 150 Flugzeuge zu reduzieren - 50 mehr als bisher geplant - und mehr Arbeitsplätze abzubauen als die 22.000 Vollzeitäquivalente, die bereits als Überschuss identifiziert worden seien, da die steigende Zahl der Coronaviren-Fälle in ganz Europa zusätzlichen Druck auf die Luftfahrtbranche ausübe. Das Unternehmen werde eine Wertminderung seiner Flugzeuge in Höhe von 1,1 Milliarden Euro oder 1,3 Milliarden Dollar vornehmen und gehe davon aus, dass die Kapazitäten im vierten Quartal nur zu 20 bis 30% ausgelastet sein würden.



Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) habe heute eine Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit mit der Novartis Pharma AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) bekanntgegeben, um diagnostische Tests für therapeutische Produkte in der gesamten therapeutischen Pipeline von Novartis zu entwerfen, zu entwickeln und zu vermarkten. Das anfängliche Programm unterstütze die Entwicklung eines Immunoassays zur Messung von Serum-Neurofilament-Light-Chain (sNFL) bei Menschen mit Multipler Sklerose (MS) sowie andere neurowissenschaftliche Programme von Novartis.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe gestern bekanntgegeben, dass es den Besitzern seines kompakten elektrischen Sport Utility Vehicle ID.4 in den Vereinigten Staaten drei Jahre lang eine unbegrenzte Aufladung ohne zusätzliche Kosten zum Fahrzeugpreis ermöglichen werde. Kunden, die das im vergangenen Monat auf den Markt gebrachte Elektro-SUV leasen oder kaufen würden, könnten auf das US-Netzwerk des Unternehmens Electrify America zugreifen, das mehr als 470 Ladestationen und über 2.000 Schnellladegeräte umfasse. (22.09.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices werden heute höher gehandelt und versuchen, sich von ihrem schlimmsten Ausverkauf seit Juni zu erholen, so die Experten von XTB.Die Anleger seien jedoch weiterhin besorgt, dass die steigende Zahl der Infektionen die Regierungen zwingen könnte, weitere Beschränkungen in Europa einzuführen, was letztendlich zu neuen Lockdowns führen könnte. Es sei daran erinnert, dass mehrere europäische Länder, darunter Frankreich, Spanien und Griechenland, bereits neue restriktive Maßnahmen eingeführt hätten, und heute werrde der britische Premierminister Boris Johnson die Bürger auffordern, von zu Hause aus zu arbeiten, und er werde neue Beschränkungen für Pubs, Bars und Restaurants erlassen, um die Ausbreitung der zweiten Welle des Coronavirus-Ausbruchs einzudämmen. Unterdessen habe der Gouverneur der Bank of England, Bailey, gewarnt dass der jüngste Anstieg der COVID-19-Fälle "die Abwärtsrisiken" für die britische Wirtschaft verstärke und dass die reale Arbeitslosenquote höher sei als die offiziellen Daten. Bailey habe auch versucht, die Erwartungen hinsichtlich der Umsetzung negativer Zinsen zu reduzieren, nachdem das Sitzungsprotokoll der vergangenen Woche signalisiert habe, dass die Möglichkeit bestehe, dass dies in den kommenden Monaten geschehen könnte.