Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com (31.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers habe für sein neuestes Blutgas-Analysesystem die Zulassung von der US-Gesundheitsbehörde FDA für den Einsatz in der Akutbehandlung erhalten. Das System sei ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von Covid-19-Erkrankungen, habe der Konzern am Dienstag in Erlangen mitgeteilt. Die Analyseergebnisse würden den Aussagen zufolge bei der Behandlung infizierter Patienten und der Überwachung von Atemnot helfen. Außerdem würden Blutgastests routinemäßig bei Beatmungspatienten durchgeführt.Das System sei unter anderem in Europa seit August vergangenen Jahres auf dem Markt. Blutgastests würden Aufschluss über die Gasverteilung von Sauerstoff und Kohlendioxid im Blut geben.Die Analysten würden sich derzeit zum Großteil optimistisch für die Aktie von Siemens Healthineers präsentieren. Die DZ BANK habe den fairen Wert je Aktie von Siemens Healthineers von 41 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Technologisch sei der Medizintechnik-Anbieter ganz vorne dabei bei der Behandlung der Lungenkrankheit Covid-19, habe Analyst Elmar Kraus in einer am Dienstag veröffentlichten Studie geschrieben.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe die Einstufung für Siemens Healthineers angesichts der Corona-Krise auf "outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Nach einer Anpassung der Schätzungen bleibe der Hersteller von Gesundheitstechnik sein bevorzugter Wert im Bereich der Bildgebungsgeräte, habe Analyst Max Yates in einer am Dienstag präsentierten Studie geschrieben. Er schätze das Unternehmen weiter für seine starke Marktposition in diesem strukturell wachsenden Markt.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Siemens Healthineers-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 31.03.2020)Mit Material von dpa-AFX