XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

50,22 EUR -2,03% (02.05.2022, 17:35)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



NASDAQ OTC-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SEMHF



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (03.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers: Kurzfristige Erholung - ChartanalyseDie Aktie von Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) markierte am 22. November 2021 ein Hoch bei 67,50 EUR und bildete danach ein Trippletop aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dieses habe er am 10. Januar 2021 vollendet. Seitdem befinde sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Dabei sei der Wert gestern zwar unter das bisherige Tief bei 50,74 EUR abgefallen. Allerdings sei er dabei in die Unterstützungszone zwischen 49,98 EUR und 48,52 EUR zurückgefallen. In dieser Zone sei gestern Kaufinteresse aufgekommen. Die Aktie habe eine Kerze mit einer langen Lunte ausgebildet. Sie habe knapp über der Unterstützungszone geschlossen.Die Aktie von Siemens Healthineers könnte gestern ein Tief in der Abwärtsbewegung der letzten Monate gefunden haben. Die Aktie könnte kurzfristig zu einer Erholung in Richtung 55,32 EUR bis 56,21 EUR, also an die EMAs 50 und 200 ansteigen. Ein Ausbruch darüber würde den Weg bis 62,62 EUR und vielleicht sogar 67,50 EUR ebnen. Sollte die Aktie aber doch noch unter 48,52 EUR abfallen, könnte es zu weiteren Abgaben in Richtung 43,32 bis 41,97 EUR kommen. (Analyse vom 03.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:50,48 EUR +0,64% (03.05.2022, 08:24)