Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers. (03.12.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Nach der langen Durststrecke zuletzt hätten die Anleger von Siemens Healthineers am Donnerstag wieder Grund zur Freude. Dank zwei neuer Kaufempfehlungen (Commerzbank und Bank of America) führe das Papier des Medizintechnikkonzerns den MDAX an. Charttechnisch deute sich nun ein Befreiungsschlag an.Dank der Kursgewinne sei die Siemens Healthineers-Aktie auf den höchsten Stand seit August geklettert. Gelinge der nachhaltige Sprung über die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 39,52 Euro verlaufe, wäre der Weg nach oben frei. Nächstes Ziel wäre dann das Juli-Hoch bei 45,63 Euro.Die Bewertung von Siemens Healthineers sei attraktiv und die Medizintechnikbranche ein lukrativer Wachstumsmarkt. Zudem dürfte sich die Varian-Übernahme langfristig auszahlen. Allerdings drohe nach wie vor eine weitere Kapitalerhöhung. Das könnte den Kurs noch immer belasten und einen schnellen Kursanstieg verhindern. Wer Geduld habe, bleibe bei der Siemens Healthineers-Aktie weiter an Bord, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.12.2020)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: