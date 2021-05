Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

48,89 EUR +1,18% (05.05.2021, 14:38)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

48,81 EUR +0,83% (05.05.2021, 14:25)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (05.05.2021/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) und erhöht das Kursziel von 52 auf 56 Euro.Siemens Healthineers habe im zweiten Quartal 2020/21 insgesamt eine sehr erfreuliche Geschäftsentwicklung aufgewiesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auf der Basis höherer Umsätze aus COVID-19-Antigen-Schnelltests, Zuversicht bezüglich einer Normalisierung der Geschäftsentwicklung sowie des Abschlusses der Varian-Übernahme sei der Ausblick für das GJ 2020/21 bereits zum zweiten Mal erhöht worden. Mit der Übernahme von Varian könne SiemensHealthineers in eine neue wirtschaftliche Dimension wachsen. Dadurch werde die Siemens Healthineers-Aktie interessanter für institutionelle Anleger.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Siemens Healthineers-Aktie mit dem neuen Kursziel von 56 Euro (alt: 52 Euro). (Analyse vom 05.05.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Siemens Healthineers AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: