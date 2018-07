Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

38,725 EUR -1,09% (30.07.2018, 10:59)



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

38,76 EUR -0,93% (30.07.2018, 11:14)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, mehr zu erreichen, indem es ihnen dabei hilft, die Präzisionsmedizin auszubauen, die Gesundheitsversorgung neu zu gestalten, die Patientenerfahrung zu verbessern und das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Als führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,8 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und ist mit rund 48.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (30.07.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) bei 36/37 Euro zu kaufen.Siemens Healthineers habe heute durchwachsene Zahlen vorgelegt, so der Aktienprofi. Man habe einen Gewinnrückgang verzeichnen müssen. Der Ausblick sei allerdings wie erwartet mehr oder weniger bestätigt worden. Die Ertragsseite werde am unteren Rand der Prognosespanne sein. Insofern habe Siemens Healthineers leicht enttäuscht. Die Siemens Healthineers-Aktie habe auf die Zahlen mit einem Minus reagiert.Um 36/37 Euro ist die Siemens Healthineers-Aktie auf alle Fälle ein Kauf, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.07.2018)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: