Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

38,41 EUR +2,95% (20.04.2020, 12:10)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

38,545 EUR +3,85% (20.04.2020, 11:53)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (20.04.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Aktien von Philips hätten sich am Montag von einem Gewinneinbruch im Zuge der Corona-Krise unbeeindruckt gezeigt. Die Papiere der Niederländer würden 4,8 Prozent auf 39,24 Euro gewinnen. Der Nettogewinn des niederländischen Medizintechnikkonzerns sei von 162 Millionen Euro im Vorjahr auf 39 Millionen Euro gesunken, wie der Konkurrent von Siemens Healthineers am Montag in Amsterdam mitgeteilt habe. Der Umsatz sei im Jahresvergleich auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungseinflüsse sowie Zu- und Verkäufe, um zwei Prozent auf 4,2 Milliarden Euro geschrumpft. Schwach habe sich dabei das Geschäft in China entwickelt - dort habe das Unternehmen einen zweistelligen Rückgang verzeichnet."Der Start von 2020 war gekennzeichnet von dem Covid-19-Ausbruch", habe Konzernchef Frans van Houten laut Mitteilung gesagt. Das Geschäft sei seit Ende Januar in China und Asien und seit März im Rest der Welt von den Auswirkungen des neuartigen Coronavirus betroffen. Alle Regionen würden auch noch im zweiten Quartal die Pandemie zu spüren bekommen. Für das zweite Halbjahr rechne Philip mit einer Rückkehr zur Normalität und wieder mit Wachstum und einer höheren Profitabilität. Für das laufende Jahr peile Philips einen moderaten Anstieg beim Umsatz auf vergleichbarer Basis und eine verbesserte bereinigte EBITA-Marge an.Aus Sicht des Analysten David Adlington von J.P. Morgan seien die Ergebnisse des Medizintechnikkonzerns einen Tick besser ausgefallen, als so mancher Pessimist befürchtet habe. Den Grund für die positive Kursreaktion sehe er aber vor allem im starken Auftragseingang.Sowohl Philips als auch Siemens Healthineers seien stark positioniert. "Der Aktionär" habe vor Kurzem die Aktie von Siemens Healthineers zum Kauf empfohlen. Das Papier könne zum Wochenstart in Einklang mit Philips weiter zulegen. Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 20.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link