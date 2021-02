Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

46,55 EUR +0,98% (01.02.2021, 09:09)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

46,28 EUR +0,21% (29.01.2021, 17:35)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers. (01.02.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Der Medizintechnikkonzern habe am Montag endgültige Zahlen präsentiert. Bereits nach den starken vorläufigen Zahlen habe Siemens Healthineers in der vergangenen Woche die Prognose erhöht. Diese sei nun bestätigt worden.Im ersten Quartal sei der vergleichbare Umsatz bei Siemens Healthineers um 13,3 Prozent geklettert. Vor allem die Diagnostics-Sparte habe hier mit einem Plus von 23,5 Prozent geglänzt. Dabei hätten die Corona-Schnelltests einen signifikanten Umsatzbeitrag beigesteuert, doch auch im Kerngeschäft wachse die Sparte wieder. Bei der Bildgebung und den Advanced Therapies hätten Zuwächse von 9,3 respektive 6,3 Prozent gestanden.Stark vor allem auch: Die bereinigte EBIT-Marge des Konzerns sei um 550 Basispunkte auf 19,1 Prozent gestiegen. Entsprechend habe auch das bereinigte unverwässerte Ergebnis je Aktie vom 0.36 auf 0,49 Euro angezogen. Der Free Cashflow habe sich sogar auf 668 Millionen Euro mehr als verdoppelt.Angesichts des starken Jahresauftakts rechne Siemens Healthineers nun mit einem Umsatzplus auf vergleichbarer Basis von acht bis zwölf Prozent. Bislang habe das Management plus fünf bis acht Prozent erwartet. Beim EPS würden 1,63 bis 1,82 Euro angepeilt - nach 1,58 bis 1,72 Euro zuvor.Am Montag sei zudem bekannt geworden, dass Healthineers den Vorstand erweitere. Darleen Caron übernehme zum 1. Februar das Personalressort. Sie habe diesen Posten zuletzt beim Chemiekonzern LyondellBasell innegehabt.Siemens Healthineers sei auf Kurs. Wichtig sei vor allem, dass es im lange kriselnden Diagnostikgeschäft wieder besser laufe. Ein neues Allzeithoch sollte nun eine Frage der Zeit sein.Die Siemens Healthineers-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2021)