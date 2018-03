Das primäre Ziel des Börsengangs besteht darin, Siemens Healthineers die Möglichkeit zu geben, das künftige Wachstum selbst zu finanzieren, indem man bei möglichen Übernahmen die eigenen Aktien als Akquisitionswährung einsetzt, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 16.03.2018)



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, mehr zu erreichen, indem es ihnen dabei hilft, die Präzisionsmedizin auszubauen, die Gesundheitsversorgung neu zu gestalten, die Patientenerfahrung zu verbessern und das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Als führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,8 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und ist mit rund 48.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com/. (16.03.2018/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100) ist das separat geführte Healthcare-Geschäft der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) und ein führendes Unternehmen im Bereich Medizintechnik, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Name Healthineers setze sich aus den Begriffen Health (Gesundheit) und Engineer (Ingenieur) zusammen. Mit seinen drei Kernbereichen Imaging (u.a. Computertomographie, Magnetresonanztomographie, Röntgengeräte, Ultraschall), Diagnostics (u.a. Labordiagnostik, klinische Chemie) und Advanced Therapies (u.a. Bildgebung für Radioonkologie) entwickle, produziere und vertreibe Healthineers eine breite Spanne an innovativen Bildgebungs-, neuartigen Therapie- und Diagnostikprodukten sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen an Gesundheitsdienstleister auf der ganzen Welt.Mit seinen Produkt- und Serviceangeboten bediene Healthineers den Markt rund um die Gesundheitsversorgung der Menschen. Diese sei vom demografischen Wandel und einer weltweit alternden Bevölkerung geprägt. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werde die durchschnittliche Lebenserwartung von 73 Jahren im Jahr 2015 auf 83 Jahre im Jahr 2050 steigen. Mit steigender Lebenserwartung gehe oftmals auch eine steigende Anfälligkeit für Krankheiten einher. Gleichzeitig habe die Medizin in den vergangenen Jahrzehnten große Fortschritte in der Behandlung von Zivilisationskrankheiten erzielt.Unterstützt wurden und werden Forscher und Mediziner dabei durch moderne bildgebende Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen, so die Analysten der DZ BANK. Der erste Magnetresonanztomograph von Siemens sei bereits im Jahr 1983 in Betrieb gegangen. Heute sei Siemens Healthineers in den Bereichen Imaging und Advanced Therapies Marktführer, im Bereich Diagnostics die Nummer 2. Zu den größten Wettbewerbern würden Philips, Roche, General Electric und Abbott Laboratories zählen.Im Geschäftsjahr 2017 habe das Unternehmen seine Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr von 13,5 auf 13,8 Mrd. Euro gesteigert. Für Investoren gut zu wissen, dass dabei mehr als 55% des Umsatzes mit Reagenzien und Verbrauchsmaterialien sowie Services erwirtschaftet worden seien und somit wiederkehrend seien. Dadurch erhöhe sich die Planbarkeit. Seit 2015 habe das Unternehmen ein jährliches organisches Umsatzwachstum von durchschnittlich rund 4% erreicht. Das Ergebnis habe Healthineers 2017 auf 2,5 Mrd. Euro nach 2,3 Mrd. Euro im Vorjahr gesteigert. Die Ergebnismarge habe sich dabei von 17,2% auf 18,1% verbessert.Mit Blick auf die zunehmende Bedeutung der Gesundheitsversorgung habe der Vorstand die "Healthineers Strategy 2025" definiert. Diese sehe vor, im Kerngeschäft weiterhin profitabel zu wachsen, neue Produktgenerationen und fortschrittliche Therapielösungen einzuführen und Kosten einzusparen. Mittelfristig solle die Marktposition ausgebaut werden, indem man neue Wachstumsmärkte (Präzisionsmedizin, Digitalisierung, Big Data, künstliche Intelligenz) erschließe. Ziel sei es, die Wachstumspotenziale im Gesundheitssektor zu nutzen und die Marktführerschaft über 2025 hinaus zu sichern.Insgesamt 150 Millionen Stammaktien seiner Tochter bringe Siemens mit dem IPO an die Börse. Dies entspreche 15% der Anteile, die sich nun im Streubesitz befänden. Mit 85% der Anteile behalte Siemens weiterhin die Fäden in der Hand und wolle auch langfristig Mehrheitsaktionär bei Healthineers bleiben.Die Preisspanne für die Siemens Healthineers-Aktien sei auf 26 bis 31 Euro festgesetzt worden. Gestern Abend habe Siemens per Ad hoc-Meldung verkündet, dass man den Platzierungspreis auf 28,00 Euro pro Aktie festgelegt habe. Das gesamte Platzierungsvolumen belaufe sich somit auf 4,2 Mrd. Euro. Analysten hätten dem Unternehmen im Vorfeld zwar mehr zugetraut, allerdings sei es Siemens nicht darum gegangen, einen möglichst hohen Emissionserlös zu vereinnahmen.