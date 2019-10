Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

99,79 EUR +0,88% (18.10.2019, 11:49)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (18.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Wochen notiere die Siemens-Aktie wieder im Bereich der 100-Euro-Marke. Doch klare Argumente für einen Kauf würden aktuell nach wie vor fehlen. Spannung würden die Quartalszahlen am 7. November versprechen - würden diese gut ausfallen, könnte es neue Impulse für die Aktie geben.Für das vierte Quartal werde am Markt mit einem Umsatz von 23,05 Milliarden Euro gerechnet. Unter dem Strich solle ein Nettogewinn von 984 Millionen Euro übrig bleiben - das entspreche einem Ergebnis von 1,33 Euro je Aktie. Auf das Gesamtjahr gerechnet solle der Umsatz 85,5 Milliarden Euro betragen bei einem Gewinn je Aktie von 6,11 Euro.Spannend werde vor allem, ob Siemens im Industriegeschäft die angestrebte Profitabilität erreiche. Der Konzern rechne mit einer EBITA-Marge von elf bis zwölf Prozent - zuletzt habe Siemens aber bereits bekannt gegeben, dass eher das untere Ende der Spanne erreicht werden dürfte. Die schwächelnde Konjunktur und der Handelskrieg dürften es noch erschweren, die Ziele zu erreichen. Auch die mittelfristigen Zielwerte für die einzelnen Sparten nach dem tiefgreifenden Umbau würden so immer anspruchsvoller.Anleger sollten vor den Zahlen weiter abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Zuletzt habe sich Siemens bereits eher pessimistisch gezeigt - ob nun eine positive Überraschung gelinge, erscheine zumindest fraglich. Konglomerate seien derzeit ohnehin weniger gefragt als spezialisierte Konzerne. (Analyse vom 18.10.2019)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:99,61 EUR +0,70% (18.10.2019, 11:34)