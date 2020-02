Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Siemens Gamesa Renewable Energy SA:



Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt. Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O& M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (30.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Siemens Gamesa Renewable Energy SA (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) unter die Lupe.Im ohnehin schwachen Marktumfeld steche die Aktie von Siemens Gamesa mit einem Minus von rund zehn Prozent am Donnerstag noch negativ heraus. Der Turbinenbauer habe im ersten Quartal seines gebrochenen Geschäftsjahres die Erwartungen verfehlt. Anlass zur Kritik gebe wieder einmal die mangelnde Profitabilität - Siemens Gamesa sei in die roten Zahlen gerutscht.Obwohl die Auftragsbücher der Turbinenbauer voll seien, hätten sie seit langem zu kämpfen, diese auch in profitable Umsätze umzuwandeln. Im ersten Quartal seien die Erlöse bei Siemens Gamesa sogar um zwölf Prozent auf zwei Milliarden Euro gefallen. Unter dem Strich habe ein Minus von 174 Millionen Euro gestanden - nach 18 Millionen Euro Gewinn im Vorjahr. Auch beim operativen Ergebnis sei der Konzern in die Verlustzone gerutscht.Als Grund für die schwache Entwicklung gebe Siemens Gamesa einmalige Abschreibungen von 150 Millionen Euro bei fünf Onshore-Projekten vor allem in Norwegen an. Für das laufende Jahr rechne Siemens Gamesa nun nur noch mit einer EBIT-Marge von 4,5 bis sechs Prozent - statt bisher 5,5 bis sieben Prozent.Die neuen Probleme von Gamesa seien hausgemacht. Nordex dagegen kämpfe vor allem mit der Abarbeitung der wenig lukrativen Altaufträge und wolle mit der neuen Delta4000-Generation die Trendwende schaffen. Neue Hinweise, ob das gelinge, könnten aber erst die Jahreszahlen am 24. März liefern.Favorit des "Aktionär" in der Branche bleibe derweil der Weltmarktführer Vestas. Die Dänen seien weit profitabler als die Konkurrenz - das spiegele sich im Kurs wider. Die Aktie zeige sich auch am Donnerstag unbeeindruckt vom Rückschlag bei Siemens Gamesa. Am 5. Februar präsentiere auch Vestas Zahlen. Fallen diese gut aus, rückt die 100-Euro-Marke in den Fokus, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2020)