Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (21.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Vagenknecht vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Das Wertpapier liege heute leicht im Plus. Frische Impulse kämen von einem Großauftrag in London. Doch er hänge weiterhin im Bereich der 100-Euro-Marke fest.Der deutsche Technologieriese werde für die Londoner "Tube" insgesamt 94 neue Züge liefern. Sie sollten ab dem Jahr 2023 auf der Piccadilly Line im Einsatz sein. Im Rahmen des Auftrags kassiere Siemens 1,5 Mrd. GBP, also gut 1,7 Mrd.Euro.Der Auftrag für die älteste U-Bahn der Welt verspreche Potenzial. Trotzdem würden die Hochs vom Sommer 2018 gut 22% vom aktuellen Kurs entfernt bleiben. Der Grund: Das London-Projekt und auch die langfristige Neustrukturierung würden Zeit brauchen. Die Umbaukosten und die anhaltende Krise in der Kraftwerksparte hingegen seien aktuelle Probleme und würden auf die Stimmung drücken.In vielen Geschäftsbereichen laufe es gut. Der neue Auftrag zeige, dass es auch im Zuggeschäft vor der Alstom-Fusion in die richtige Richtung gehe. Doch die Kraftwerkskrise bremse den Titel weiterhin.