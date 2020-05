Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (22.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Siemens-Aktie habe zuletzt im freundlichen Marktumfeld zulegen können. Erfreuliche Quartalszahlen und positive Analystenstimmen hätten dabei geholfen. Gestern kurz vor Handelsschluss habe mit der britischen HSBC ein weiteres Expertenhaus eine optimistische Einschätzung zu dem weltweit agierenden Konzern gegeben. Helfe das, damit demnächst die 100-Euro-Marke falle?Konkret hätten die Briten das Kursziel von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal seien robust gewesen, aber der Konzern habe nun einige schwere Quartale vor sich, habe Analyst Sean McLoughlin in seiner Studie geschrieben. Weitere Selbsthilfe-Maßnahmen sollten dem aber positiv entgegenwirken. Das höhere Kursziel habe der Experte denn auch mit höheren Gewinnschätzungen begründet, die weitere Kostensenkungen reflektiert hätten.Zuletzt hätten Experten sich bereits von der DZ BANK, der Société Generale und der UBS positiv zu Siemens geäußert und die Kursziele jenseits der 100-Euro-Marke angesiedelt. Den Umbau der Unternehmensstruktur würden die Analysten vor allem als positiv bewerten. Und positiv gestimmt sei auch Unternehmenschef Joe Kaeser. Kaeser sehe die digitale Infrastruktur als "wichtigen zukünftigen Gewinnbringer" des Konzerns – auch wenn diese Sparte zuletzt geschwächelt habe. So sollten Produkte gegen die Corona-Pandemie, beispielsweise an Eingängen installierte Wärmebildkameras, die die Körpertemperatur von Mitarbeitern messen würden, für (zusätzliche) Gewinne sorgen.Neben den fundamentalen Faktoren sei bekanntlich die Charttechnik für die weitere Entwicklung der Aktie bedeutsam. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Überwinden des Widerstandsbereichs zwischen 94,00 und 94,50 Euro aktuell ein starkes Signal. Dann könnte es durchaus schnell bis zum offenen Februar-Gap bei 104,58 Euro gehen. Nach unten sollten Anleger die Marke im Bereich 77,50 Euro im Blick haben.Investierte Anleger bleiben an Bord und haben die 100-Euro-Marke im Visier, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.05.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: