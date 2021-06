Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (17.06.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens: Erwartungen kräftig nach oben geschraubt - AktienanalyseBei Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) laufen die Geschäfte derzeit glänzend, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im abgelaufenen zweiten Quartal sei der Umsatz um sechs Prozent auf 14,7 Mrd. Euro gestiegen. Auf vergleichbarer Basis sei der Konzern um neun Prozent gewachsen. Stark habe sich auch das Neugeschäft gezeigt: Die Auftragseingänge hätten um acht Prozent auf 15,9 Mrd. Euro zugelegt. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden. Auch das EBITA, an dem Analysten Siemens messen würden, sei besser ausgefallen als gedacht - es habe sich um fast ein Drittel auf 2,09 Mrd. Euro verbessert. Der Marktkonsens habe lediglich bei 2,02 Mrd. Euro gelegen."Wachstumsimpulse kamen insbesondere aus der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und unserem Softwaregeschäft sowie - geografisch betrachtet - aus China", habe Finanzvorstand Ralf Thomas gesagt. Der neue Siemens-Boss Roland Busch habe ergänzt: "Unsere Kunden bringen uns großes Vertrauen entgegen. Das zeigen Auftragslage und Umsatz im zweiten Quartal eindrucksvoll."Das Management habe daher die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr zum zweiten Mal kräftig nach oben geschraubt. Der vergleichbare Umsatz solle nun um neun bis elf Prozent steigen. Bisher habe Siemens maximal ein Plus von neun Prozent in Aussicht gestellt. Beim Nachsteuergewinn gehe Siemens nun von einem Zuwachs von bis zu 48 Prozent auf 5,7 bis 6,2 (Vorjahr: 4,2) Mrd. Euro aus. Bislang hätten 5,0 bis 5,5 Mrd. Euro im Plan gestanden.Am Ende könnten die Zahlen sogar noch besser ausfallen. Denn die Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian durch die Tochter Siemens Healthineers sei noch gar nicht in den Prognosen enthalten. Vor wenigen Wochen habe zudem Siemens selbst mit einem Zukauf von sich reden gemacht. Für 700 Mio. Dollar übernehme der Konzern den digitalen Marktplatz für Elektronikbauteile Supplyframe.