Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

21,25 EUR -1,16% (19.10.2020, 15:42)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

21,22 EUR +0,09% (19.10.2020, 15:27)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (19.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Lage bei Siemens Energy habe sich mittlerweile etwas beruhigt. Knapp unterhalb des ersten Xetra-Kurses von 22,01 Euro notiere die Aktie der Siemens-Tochter derzeit. Viele Altaktionäre von Siemens hätten sich inzwischen von den Anteilen getrennt, neue Käufer seien dabei.Bei Siemens Energy sei nach wie vor viel Bewegung in der Aktionärsstruktur. Sobald alle verkaufswilligen Altaktionäre jedoch ihre Verkäufe abgeschlossen hätten, dürfte sich der Fokus wieder auf das operative Geschäft und die Bewertung verlagern. Vor allem der Bereich Erneuerbare Energien rund um die Beteiligung an Siemens Gamesa sowie das Servicegeschäft seien aussichtsreich. Die Bewertung erscheine zudem günstig, was auch die teils deutlich über dem aktuellen Kursniveau liegenden Analystenstimmen untermauern würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: