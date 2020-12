Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

24,70 EUR -1,32% (02.12.2020, 16:45)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

24,62 EUR -1,52% (02.12.2020, 16:33)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (02.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Grüner Wasserstoff gelte als eine der wichtigsten Zukunftstechnologien. Siemens Energy plane nun ein Pilotprojekt in Chile. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) habe dazu am Mittwoch einen Förderbescheid übergeben. Es sei der erste für ein internationales Projekt.Siemens Energy wolle in Chile nach Firmenangaben gemeinsam mit dem Sportwagenbauer Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003) und einer Reihe internationaler Unternehmen ein Projekt entwickeln, aus dem die weltweit erste integrierte und kommerzielle Großanlage zur Herstellung synthetischer, klimaneutraler Kraftstoffe hervorgehen solle. Porsche sei Hauptabnehmer des grünen Kraftstoffs. Diese sollten etwa im Motorsport genutzt werden, wie Porsche-Chef Oliver Blume gesagt habe. Elektromobilität sei "ohne Wenn und Aber" für den VW-Konzern die Technologie der Zukunft. Es werde aber auch in künftig noch Verbrenner geben.Altmaier habe in einer digitalen Schalte von einem wichtigen Schritt zur Umsetzung der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung gesprochen. Er habe einen Förderbescheid in Höhe von 8,23 Mio. Euro an den Vorstandsvorsitzenden von Siemens Energy, Christian Bruch übergeben. Der Bedarf an Wasserstoff könne nicht nur aus heimischen Quellen gedeckt werden, so Altmaier. Deswegen müssten in anderen Ländern Produktionskapazitäten aufgebaut werden. Deutschland habe bereits eine Reihe von Energiepartnerschaften geschlossen.Das Trendthema Wassserstoff könnte für Siemens Energy eine wichtige Rolle spielen, um das rückläufige Geschäft mit großen Gasturbinen zu kompensieren. Die Bewertung der Aktie erscheine auf dem gegenwärtigen Niveau weiter attraktiv.Anleger sollten die Gewinne laufen lassen und darauf setzen, dass durch die anstehende MDAX-Aufnahme neue Investoren für weiteres Kaufinteresse sorgen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.12.2020)