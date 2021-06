Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Encavis.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

25,45 EUR +3,84% (14.06.2021, 16:09)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

25,38 EUR +4,06% (14.06.2021, 15:53)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (14.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach schwierigen Monaten mit teils beträchtlichen Kursverlusten würden die Green-Tech-Aktien am Montag auf breiter Front zu den Top-Gewinnern zählen. Siemens Energy führe den DAX an, Encavis und Nordex würden zu den Top-Gewinnern im MDAX zählen und auch Nebenwerte wie Energiekontor würden rund fünf Prozent zulegen.Zwei Gründe seien verantwortlich für die sektorübergreifende Stärke der Aktien. So hätten die führenden Industriestaaten am Wochenende auf dem G7-Gipfel eine neue Einigkeit bei den Klimazielen demonstriert. Angestrebt würden etwa die Verringerung des CO2-Ausstoßes bis 2030 um etwa die Hälfte gegenüber 2010 und die Klimaneutralität bis spätestens 2050.Zudem habe Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, auf dem Parteitag am Wochenende der deutschen Industrie einen "Pakt" vorgeschlagen. Unternehmen sollten Kosten ausgeglichen werden, die sie zusätzlich bis jetzt noch erbringen müssten, wenn sie klimaneutral werden möchten. Der Staat solle dabei in Vorleistung gehen. Wenn sich die neuen Produkte in Zukunft rechnen würden, sollten die Unternehmen den Vorschuss allerdings an die Allgemeinheit zurückgeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: