Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

25,67 EUR -2,88% (09.07.2021, 15:36)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

25,67 EUR -1,95% (09.07.2021, 15:20)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (09.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Seit dem DAX-Aufstieg im März sei bei der Aktie von Siemens Energy die Luft raus. Geplatzt seien nun auch die Verhandlungen mit den Arbeitnehmern über die konkrete Ausgestaltung des angekündigten Jobabbaus. Rund 2.900 Jobs sollten dabei gestrichen werden.Man sei trotz intensiver Bemühungen "nicht durch die Tür gekommen", habe es am Freitag von der IG Metall geheißen. Auch Siemens Energy habe das Scheitern bestätigt. Das Unternehmen rufe nun eine sogenannte Einigungsstelle an. Sie sei laut Siemens Energy paritätisch mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern besetzt und solle unter der Leitung eines unabhängigen Vorsitzenden eine abschließende Regelung finden. Zu weiteren Details habe sich Siemens Energy zunächst nicht äußern wollen.Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Robert Kensbock habe gesagt, man sei "bei vielen Themen aufeinander zugegangen". "Bei einigen Inhalten beharrt die Unternehmensseite jedoch auf ihren Abbauzielen, ohne Alternativkonzepte unsererseits ernsthaft zu prüfen." IG-Metall Vorstand Jürgen Kerner habe gesagt, er habe den Eindruck, dass es dem Vorstand von Siemens Energy "nicht nur um Einsparungen, sondern auch um eine grundsätzliche Agenda geht - nämlich um Abbau in Deutschland und Verlagerung ins Ausland."Positive Nachrichten habe es derweil vonseiten der Analysten gegeben. J.P. Morgan-Experte Andreas Willi rechne mit einer starken Berichtssaison in der Investitionsgüterbranche. Sowohl bei den Umsätzen als auch bei der Profitabilität gebe es Aufwärtspotenzial. Siemens Energy sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen. Das Kursziel laute 30 Euro, die Einstufung entsprechend "overweight".Das Platzen der Verhandlungen sei ärgerlich, sollte aber keine nachhaltigen Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Wichtiger sei, dass sich die Stimmung für Green-Tech-Aktien langsam wieder aufhelle, zu denen auch Siemens Energy angesichts der Tochter Siemens Gamesa und der latenten Wasserstoff-Fantasie gerechnet werde.Wer noch nicht investiert ist, kann auf dem aktuellen Niveau nach wie vor wieder eine erste Position aufbauen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2021)