Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

21,81 EUR -2,28% (30.09.2020, 10:44)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

21,89 EUR -0,50% (30.09.2020, 10:29)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (30.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Aktie von Siemens Energy habe den ersten Abverkauf am Montag gut überwunden. Auch dank starker Unterstützung vonseiten der Analysten behaupte sich die Siemens-Tochter derzeit im Bereich ihres ersten Xetra-Kurses bei 22,01 Euro. Eigenständig könnte die Bewertung von derzeit rund 16 Milliarden Euro auf Sicht sogar deutlich zu wenig sein.Das Gas- und Stromgeschäft werde derzeit zu niedrig bewertet, meine etwa Berenberg-Analyst Philip Buller. Das habe auch mit Gewinnmitnahmen der Siemens-Aktionäre zu tun. Käufer auf der Suche nach alternativen werthaltigen Anlagen dürften diesem Abverkauf bei Siemens Energy aber entgegenwirken. Sein Kursziel laute deshalb 28 Euro und die Einstufung "buy".Auch die Deutsche Bank habe die Bewertung aufgenommen und mit einem fairen Wert von 27 Euro eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Bereits am Dienstag hätten positive Analystenstimmen für ein deutliches Kursplus gesorgt. Insgesamt zeige sich, dass Siemens wie erwartet eine eher konventionelle Bewertung gewählt habe. Das lasse der Tochter nun Spielraum für positive Überraschungen.Anleger müssen deshalb nichts überstürzen, können sich aber erste Stücke ins Depot legen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link