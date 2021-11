Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (22.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Kursentwicklung von Siemens Energy in den vergangenen Monaten sei eine regelrechte Enttäuschung. Vor allem die Schwäche der Windkrafttochter Siemens Gamesa drücke auf die Stimmung. Spannend bleibe, wie es angesichts der immer wieder aufflammenden Übernahmegerüchte weitergehe. Berenberg sehe hier eine große Chance.Es werde immer dringlicher, dass das Management den Spekulationen über eine Übernahme ein Ende setze, so Analyst Philip Buller. Egal, was dabei herauskomme, wäre das Ergebnis angesichts der Kursschwankungen in jedem Fall positiv für die Aktie von Siemens Energy. Buller halte die Kapitalmarkttage im Mai 2022 für einen guten Zeitpunkt für eine klare Stellungnahme. Die Einstufung habe er auf "buy" bestätigt, das Kursziel liege mit 34 Euro mehr als 40 Prozent über dem aktuellen Niveau.67 Prozent halte Siemens Energy aktuell an der spanischen Tochter. CEO Christian Bruch habe auf der Bilanzpressekonferenz zuletzt allerdings erneut betont, dass eine Komplettübernahme nicht zur Diskussion stehe. Die Problemlösung werde sich dadurch nicht verbessern. Dennoch bleibe das Windgeschäft für den DAX-Konzern strategisch unverzichtbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link