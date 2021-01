Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

32,49 EUR +1,72% (25.01.2021, 09:32)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

32,76 EUR +2,73% (25.01.2021, 09:17)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (25.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Operative Verbesserungen bei sinkenden Kosten hätten Siemens Energy im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (per 31. Dezember) zu einer Rückkehr in die Gewinnzone verholfen. Das operative Ergebnis (angepasstes EBITA) habe 243 Mio. Euro betragen, nach einem Minus von 117 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum, habe der Siemens-Ableger auf Basis vorläufiger Berechnungen am Sonntagabend mitgeteiltDie Siemens Energy-Aktie könne im frühen Montagshandel zulegen. Zuletzt habe sie aufgrund der Vorwürfe von GE eine leichte Korrektur erfahren. "Der Aktionär" bleibe optkmistisch, was die langfristige Kursentwicklung der Siemens Energy-Aktie angehe, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: