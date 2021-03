Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

29,82 EUR -0,60% (23.03.2021, 08:46)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

29,70 EUR -0,80% (22.03.2021, 17:42)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Deutschland Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (23.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy mit Rallyversuch - ChartanalyseDie Aktie von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) ist seit gestern im DAX gelistet, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 30 Oktober 2020 habe die Aktie ihr aktuelles Allzeittief bei 18,36 EUR markiert. Anschließend sei sie in einer steilen Rally auf das aktuelle Allzeithoch bei 34,48 EUR nach oben geschossen. Seit diesem Allzeithoch vom 12. Januar 2020 konsolidiere der Wert in einer bullischen Flagge. Innerhalb dieser Flagge sei er zuletzt wieder etwas gefallen und habe sich gestern dem bisherigen Konsolidierungstief bei 28,50 EUR wieder angenähert. Bei 27,10 EUR liege mit dem log. 38,2% Retracement der Aufwärtsbewegung ab Oktober 2020 eine weitere wichtige Unterstützung.Die Aktie von Siemens Energy könnte ganz kurzfristig noch bis ca. 28,50 EUR oder überschießend bis ca. 27,10 EUR abfallen. Anschließend sollte es aber zu einem Rallyversuch und Anstieg an die Oberkante der Flagge bei aktuell 32,90 EUR kommen. Gelinge ein Ausbruch aus der Flagge wären mittel-langfristig Kurse um 40 EUR möglich. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 27,10 EUR kommen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Abgaben in Richtung 23,77 EUR wären dann möglich. (Analyse vom 23.03.2021)Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: