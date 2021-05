Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (05.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) unter die Lupe.Der Energiekonzern habe seine Profitabilität im zweiten Quartal deutlich verbessert. Der Umsatz sei aber hinter dem Vorjahr zurückgeblieben, wie Siemens Energy am Mittwoch mitgeteilt habe. Neben negativen Währungseffekten habe die Sparte Gas and Power geringere Erlöse verzeichnet. Siemens Energy habe den Umsatzausblick für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) präzisiert und das obere Ende der erwarteten Wachstumsspanne gekappt. An der Ergebnisprognose habe der DAX-Neuling dagegen festgehalten.An der Börse komme der Quartalsbericht am frühen Mittwochmorgen dennoch gut an. Insbesondere die starke Auftragslage gefalle den Anlegern. Die Siemens Energy-Aktie komme aber im laufenden Jahr noch nicht richtig in Fahrt. Sie befinde sich weiter in einer seit Januar gestarteten ausgedehnten Konsolidierungsbewegung. Ein Stopp bei 25 Euro sichere nach unten ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: