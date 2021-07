Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

26,99 EUR +2,47% (06.07.2021, 21:18)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

27,04 EUR +2,93% (06.07.2021, 17:35)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (06.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Siemens Energy-Aktie sei am Dienstagmittag mit 27,09 Euro auf das höchste Niveau seit Mai geklettert. Das Papier des Energiekonzerns sei vom Rekordhoch bei 34,48 Euro Mitte Januar bis Mitte Mai bis auf 23,82 Euro abwärts gegangen. Die jüngst gestartete Bodenbildung scheine nun abgeschlossen zu sein.Nach dem deutlichen Abverkauf seit Januar habe "Der Aktionär" Ende Mai dazu geraten, wieder mit einer ersten Position auf die Gegenbewegung zu setzen. Mit dem heutigen Kursanstieg sei die Siemens Energy-Aktie ein erstes positives Signal gelungen. Die nächste Hürde, die es zu knacken gelte, sei die 90-Tage-Linie. Investiert bleiben, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: