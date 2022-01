Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektro- und Energietechnikherstellers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Mehr als 20 Prozent habe die Aktie von Siemens Energy innerhalb von nur zwei Handelstagen verloren. Damit sei der DAX-Titel nach der Gewinnwarnung auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang 2020 gefallen. Anleger würden sich angesichts der Probleme bei Siemens Gamesa fragen, ob es nun sogar noch schlimmer komme.Ende Oktober 2020 sei die Siemens-Energy-Aktie kurz nach dem Spin-off von der Mutter Siemens bis auf 18,36 Euro gefallen. Anschließend hätten die Papiere des Energietechnikkonzerns zur Rally angesetzt und sich beinahe verdoppelt. Doch der Ausverkauf der vergangenen Monate habe nun zu einem neuen Rekordtief geführt. Erstmals sei die Aktie am Montag sogar unter die 18-Euro-Marke gefallen.Ursache für den Kursverfall seien die Probleme bei der Tochter Siemens Gamesa. Die 67-Prozent-Beteiligung an der Windtochter decke noch immer rund 60 Prozent der Marktkapitalisierung des DAX-Konzerns ab. Da hohe Preise für Vorprodukte und hausgemachte Probleme dort aber die ohnehin schmalen Margen stark belasten würden, liefere Gamesa seit Monaten schlechte Nachrichten und Gewinnwarnungen - Besserung sei kurzfristig nicht in Sicht. Und da das Windgeschäft eigentlich für die starke Zukunft in der neuen Energiewelt stehen solle, würden die Probleme doppelt schmerzen und bei Anlegern für viel Unsicherheit sorgen.Anleger sollten derzeit aber nicht ins fallende Messer greifen und vorerst abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link