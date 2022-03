Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (02.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektro- und Energietechnikherstellers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die rasante Kurserholung bei der wichtigen Windtochter Siemens Gamesa habe in den vergangenen Tagen auch die Papiere von Siemens Energy beflügelt. Am heutigen Mittwoch müsse der DAX-Titel erstmals einen Rücksetzer verkraften. Derweil ziehe das Management des Energietechnikkonzerns die Konsequenzen aus dem russischen Einmarsch in der Ukraine.Siemens Energy stoppe deshalb sein Neugeschäft mit Russland. "Siemens Energy unterstützt die Haltung der internationalen Regierungskoalition, die Sanktionen gegen Russland verhängt hat", laute eine Erklärung des Vorstands an die Mitarbeiter. Auswirkungen der Sanktionen auf das Unternehmen würden derweil geprüft. Der Konzern habe zudem den Angriff auf die Ukraine verurteilt und der Unterstützung der Mitarbeiter und ihrer Familien vor Ort Priorität eingeräumt.In den vergangenen Tagen habe sich der angeschlagene DAX-Titel noch von den jüngsten Tiefs lösen können. Grund dafür sei ausgerechnet die Problemtochter Siemens Gamesa gewesen. Der Turbinenbauer, der mit mehreren Gewinnwarnungen wegen hausgemachter Probleme sowie hoher Rohstoffpreise auch den Kurssturz der Mutter mitverantwortet habe, profitiere vom rasanten Green-Tech-Comeback. Die Windbranche habe stark von der drohenden Ölkrise und möglichen neuen Förderungen und Ausbauzielen profitiert. Auch die sinkenden Anleiherenditen hätten den hoch bewerteten und teils unprofitablen Unternehmen an der Börse in die Karten gespielt.Anleger warten noch ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link