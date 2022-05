Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



16,87 EUR +1,78% (17.05.2022, 12:22)



16,90 EUR +2,02% (17.05.2022, 12:09)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (17.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die monatelange Talfahrt von Siemens Energy habe der Aktie in der vergangenen Woche einmal mehr ein neues Rekordtief beschert. Vor allem die Probleme bei der wichtigen Windtochter Siemens Gamesa würden die Siemens-Abspaltung noch immer belasten. In der kommenden Woche versuche der Konzern, die Anleger wieder zu überzeugen.Am Dienstag, 24. Mai, halte Siemens Energy seinen Kapitalmarkttag ab. J.P. Morgan-Analyst, Akash Gupta, rechne dort mit mehr Transparenz für den Bereich Gas and Power. Neuigkeiten zu Siemens Gamesa erwarte er aber nicht. Sein Kursziel laute im Vorfeld 24 Euro, die Einstufung belasse er trotz eines Kurspotenzials von gut 40 Prozent lediglich auf "neutral".Im Bereich Gas and Power sei es bei Siemens Energy allerdings zuletzt gut gelaufen. Nachhaltig höhere Kurse seien dennoch erst zu erwarten, wenn die Krise bei Gamesa überwunden werde. Der Turbinenbauer stehe eigentlich für das Zukunftsgeschäft von Siemens Energy. Die Margenschwäche und hausgemachte Probleme im Onshore-Geschäft hätten zuletzt aber immer wieder für Gewinnwarnungen gesorgt und hätten viel Vertrauen bei den Anlegern zerstört - zudem sei angesichts der Energiekrise und der Lieferkettenprobleme nicht mit schneller Besserung zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link