Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (18.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Eine Klage von General Electric (GE) habe am Freitag die beeindruckende Rally bei der Siemens Energy-Aktie vorerst gestoppt. Zu Wochenbeginn könne sie zwar noch nicht wieder Fahrt aufnehmen, doch die Nachrichtenlage bessere sich. Für neuen Schwung an der Börse sorge die Kaufempfehlung von Berenberg zunächst allerdings nicht. Die Klage von GE wirke noch immer nach. Der US-Rivale werfe Siemens Energy vor, sich unrechtmäßig Aufträge im Milliardenwert gesichert zu haben.Durch die Vorwürfe von GE sei Unsicherheit im Markt. Das könnte die Siemens Energy-Aktie vorerst weiter belasten. Dennoch: Anleger sollten Ruhe bewahren. Nehme die Green-Tech-Rally der vergangenen Monate wieder Fahrt auf, dürfte v.a. die Tochter Siemens Gamesa profitieren. Dann sollte auch die Siemens Energy-Aktie erneut zulegen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Anlyse vom 18.01.2021)Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: