Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

103,92 EUR -0,76% (26.06.2019, 18:03)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (26.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Gerüchte über zu hohe Gewinnschätzungen hätten den DAX-Titel am Mittwoch zwischenzeitlich unter Druck gesetzt. Auf Anfrage des AKTIONÄR habe der Konzern mitgeteilt, dass Gerüchte zu Gewinnschätzungen grundsätzlich nicht kommentiert würden. Für eine Warnung gebe es derzeit keine Gründe. Eine Auflösung, ob die Schätzungen wirklich zu optimistisch seien, dürfte es damit erst am 1. August geben, wenn Siemens die Q3-Zahlen veröffentliche.Für Siemens-Chef Joe Kaeser käme eine Gewinnwarnung zur Unzeit. Er sei nach wie vor mit dem radikalen Umbau beschäftigt und wolle seinem Nachfolger 2021 ein bestelltes Feld hinterlassen. Mit der Abspaltung der Power & Gas-Sparte, der Zukunft des Zuggeschäfts oder den massiven Jobkürzungen, für die er zuletzt in der Kritik gestanden habe, habe der CEO ohnehin genug zu tun.Der Umbau von Siemens sei aufwendig. Ob die Schätzungen in Q3 verfehlt würden, bleibe jedoch fraglich. Für den nachhaltigen charttechnischen Ausbruch seien die Gerüchte aber nicht förderlich gewesen. Investoren sollten deshalb allerdings nicht in Panik verfallen.Investierte Anleger sollten bei der Siemens-Aktie dabei bleiben und den Stopp weiter bei 86 Euro platzieren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.06.2019)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:103,74 EUR -1,01% (26.06.2019, 17:35)