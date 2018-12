Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

98,38 EUR -3,05% (06.12.2018, 12:45)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (06.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Digitale Industrien stünden bei der "Vision 2020+" von Siemens im Mittelpunkt. Der Konzern möchte damit die Krise bei den Kraftwerken, die jahrelang für stabile Gewinne gesorgt hätten, ausgleichen. Und der Plan könnte durchaus aufgehen: Denn das Geschäft mit vernetzten und intelligenten Maschinen sei lukrativ und wachstumsstark.Die Zahlen der Digitalen Fabrik würden die guten Aussichten bestätigen. Und auch Klaus Helmrich, der ab 1. April für die neue Einheit "Digital Industries" zuständig sei, zeige sich im Gespräch mit dem "Handelsblatt" zuversichtlich. "Die Kombination von Digitalisierung und Automatisierung gibt einen weiteren Schub", so Helmrich. Er erwarte insbesondere beim margenstärkeren Softwareanteil weiterhin zweistellige Wachstumsraten.Helmrich setze bei Digital Industries vor allem auf zwei Aspekte: Edge Computing und Künstliche Intelligenz (KI). Beim Edge Computing würden Daten vor Ort gesammelt, direkt in der Maschine gespeichert und parallel zum Automatisierungsprozess verarbeitet. Der Vorteil: Kunden würden entscheiden, welche Daten überhaupt in die Cloud kämen und welche intern bleiben würden. Das Thema KI solle dafür sorgen, Zeit und Geld zu sparen. Dank Algorithmen könnten beispielsweise Produktionsabläufe optimiert und die Fehleranalyse vereinfacht werden.Die Digitale Industrie mit der Vorzeigeplattform Mindsphere sei die Plattform. In der "neuen" Siemens solle dadurch eine Klammer für alle Bereiche geschaffen werden. Ein Plan, der aufgehen sollte. Aktuell würden die Probleme in der Kraftwerkssparte und der langwierige Umbau jedoch weiterhin belasten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:98,48 EUR -2,50% (06.12.2018, 12:31)