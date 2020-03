Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

65,87 EUR +7,81% (20.03.2020, 14:55)



Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

66,14 EUR +8,62% (20.03.2020, 14:40)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (20.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Von der Gesamtmarkterholung profitiere auch die Siemens-Aktie. Zur aktuellen Krise habe Konzernchef Joe Kaeser in einer Telefonkonferenz Stellung genommen. Er sehe Siemens insgesamt gut aufgestellt und gebe einen Ausblick auf die kommenden Quartale.Der Siemens-Chef habe sich insgesamt optimistisch gezeigt, "gut und robust" durch die Pandemie zu kommen. Auch die Lieferketten würden noch funktionieren, so Kaeser. Siemens sei "ein starkes Unternehmen mit einer hohen Liquidität". Man steuere derzeit durch die "größte Krise in Friedenszeiten" und "das machen wir gerade ganz erfolgreich".Kaeser habe allerdings auch gewarnt, dass der Umsatz und das Ergebnis im zweiten Quartal belastet würden. Vor allem mit Blick auf die zyklischen Geschäfte, wie z.B. dem Maschinenbau oder der Autoindustrie rechne er mit Schwierigkeiten. Bereits im vergangenen Quartal habe Siemens wegen eines Nachfragerückgangs schwächere Geschäfte verzeichnet.Nach wie vor halte der Konzern jedoch am Zeitplan für die Abspaltung von Siemens Energy fest. Ende September solle das neue Unternehmen, das das Energiegeschäft von Siemens und die Beteiligung am Windanlagenbauer Siemens Gamesa enthalte, an die Börse gehen würden. Allerdings müssten zuvor noch die Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli zustimmen. Aktuell gehe Kaeser davon aus, dass die Hauptversammlung wie geplant stattfinden könne.Die aktuelle Krise werde nicht vollkommen spurlos an Siemens vorübergehen. Der deutsche Traditionskonzern sei aber gut aufgestellt und insgesamt auf dem richtigen Weg. Sollte sich die Coronavirus-Panik an der Börse abflachen, dürfte auch der Rebound bei der Siemens-Aktie nachhaltig sein. Investoren könnten Siemens auf die Watchlist setzen, so Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: