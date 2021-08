ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (23.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Siemens: Bullische Reversalkerze - ChartanalyseDie Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) markierte am 16. April 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 145,96 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe eine Konsolidierung eingesetzt, welche die Aktie in das noch offene Aufwärtsgap vom 22. Januar zwischen 126,64 EUR und 124,22 EUR geführt habe. Dort sei die Aktie am 19. Juli wieder nach oben gedreht und auf ein Hoch bei 144,00 EUR geklettert. In den letzten Tagen habe der Wert wieder konsolidiert und sei dabei am Freitag bis nahe an das log. 38,2% Retracement der letzten Rally bei 136,41 EUR zurückgefallen. Knapp darüber habe die Aktie am Freitag eine bullische Reversalkerze ausgebildet.Die Konsolidierung der letzten Tage zeige Anzeichen für eine bullische Flagge. Kurzfristig könnte die Siemens-Aktie in Richtung 142,75 EUR ansteigen. Gelinge dann ein Ausbruch aus der potenziellen Flagge, ergäbe sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 150,77 EUR. Sollte der Wert allerdings unter 136,41 abfallen, könnte es zu Abgaben in Richtung 131,00 EUR oder sogar 124,96 EUR kommen. (Analyse vom 23.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:139,80 EUR +0,71% (23.08.2021, 08:35)XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:138,58 EUR -0,09% (20.08.2021, 17:35)