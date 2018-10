Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

99,26 EUR -2,23% (26.10.2018, 11:06)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (26.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens und Alstom würden weiterhin um die Fusion ihrer Zugsparten kämpfen. Mit einem raschen Abschluss werde es jedoch voraussichtlich nichts. Trotz der politischen Unterstützung aus Deutschland und Frankreich wolle die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager der Fusion nicht in der geplanten Form zustimmen.Insbesondere in den Bereichen Rollmaterial, also dem Waggonbau und der Signal- und Steuerungstechnik solle die EU laut "Wirtschaftswoche" genauer hinsehen. "Bei der Signaltechnik wird die EU-Kommission die Fusion nicht erlauben", heiße es demnach in EU-Kreisen. "Beim Rollmaterial wird sie den Zusammenschluss mit einigen Auflagen genehmigen."Die Bedenken der EU könnten den Zusammenschluss durchaus zum Scheitern bringen. "Die getrennte Betrachtung von Waggonbau und Signaltechnik ist ein Szenario, mit dem wir uns beschäftigen", zitiere der Bericht aus dem Umfeld von Siemens, "ob ein Zusammenschluss unter den Bedingungen noch sinnvoll ist, ist allerdings fraglich." Das Problem: Die konstant margenstarke Signaltechnik könne unter einem gemeinsamen Dach zeitweilige Schwächen im Waggongeschäft ausgleichen. Ferner mache eine Trennung wirtschaftlich keinen Sinn, weil beide Bereiche die gleichen Kunden adressieren würden.Auf dem Weg zu mehr Eigenverantwortung für die einzelnen Bereiche wäre das Scheitern der Fusion ein Rückschlag. Langfristig wäre es im Kampf gegen den chinesischen Weltmarktführer CRRC wichtig, ein europäisches Gegengewicht zu schaffen. Jedoch spiele die Mobilitätssparte bei Siemens nicht die vorrangige Rolle. Die Aktie hänge inzwischen weiter im Seitwärtstrend fest. Anleger sollten den Stopp bei 95 Euro beachten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:98,96 EUR -2,27% (26.10.2018, 10:52)