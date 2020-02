ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (06.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilan Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Am Mittwoch habe Siemens durchwachsene Zahlen präsentiert und seine Hauptversammlung abgehalten. Diskutiert worden sei dabei jedoch weniger über die Geschäftsentwicklung, vielmehr sei die politische Diskussion rund um die Beteiligung Siemens‘ an einer Kohlemine in Australien fortgeführt worden. Die Aktie gerate am Donnerstag weiter unter Druck. Das habe allerdings einen einfachen Grund: Siemens sei der erste DAX-Konzern, der 2020 ex-Dividende gehandelt werde. 3,90 Euro je Aktie schütte der deutsche Industriekonzern an die Aktionäre aus.Die Kritik an Siemens nehme derweil zu. Einen radikalen Vorschlag habe derweil Linken-Chef Riexinger. Er habe in der "Augsburger Allgemeinen" gefordert, Siemens von Staatsaufträgen auszuschließen.Riexingers Vorschlag sei nicht umsetzbar, Siemens brauche hier keine Angst zu haben. Doch die Kritik der Umweltschützer werde den Konzern noch länger verfolgen. Am Kapitalmarkt liege der Fokus derweil auf der niedrigen Marge und dem zurückgehenden Umsatz. Siemens befinde sich im Wandel, doch irgendwann müssten sich die Auswirkungen auch positiv in den Zahlen widerspiegeln. Anleger sollten mit weiteren Käufen vorerst abwarten, so Maximilan Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2020)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:109,60 EUR -3,78% (06.02.2020, 10:09)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:108,86 EUR -4,27% (06.02.2020, 09:54)