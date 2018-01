Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

121,20 EUR +0,66% (08.01.2018, 16:28)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (08.01.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Beim Börsengang der Medizintechniktochter Healthineers drücke der Konzern jetzt auf das Tempo. Gegenüber der Nachrichtenagentur "Reuters" hätten zwei mit den Plänen vertraute Personen bestätigt, dass das IPO noch vor Ostern über die Bühne gehen solle. Schon Anfang März möchte Siemens demnach den offiziellen Startschuss geben. Vier Wochen später solle Healthineers das Börsendebüt feiern. Man möchte sich damit die gute Stimmung an der Börse zunutze machen. Bisher habe Siemens den Termin nur auf H1/2018 eingegrenzt.Der Konzern möchte beim IPO einen Minderheitsanteil an die Börse bringen. Experten würden erwarten, dass er sich von 15 bis 25% trennen werde. Die Emission könnte wegen einer Bewertung von bis zu 40 Mrd. Euro damit rund sechs bis zehn Mrd. Euro schwer werden. Wegen der hohen Margenstärke und des zukunftsträchtigen Geschäftsmodells sollte das Interesse der Anleger entsprechend hoch sein.Durch den Börsengang der Tochter sollte das Wertpapier neu bewertet werden. Deutlich höhere Kurse sollten dann möglich sein. Am Kapitalmarkttag am 16. Januar würden detailliertere Informationen zum Geschäft der Tochter erwartet. Da auch die Vorzeigesparte Digitale Fabrik weiter Erfolg garantiere, würden die Aussichten für das Unternehmen klasse bleiben.Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:120,98 EUR +0,72% (08.01.2018, 16:14)