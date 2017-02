Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist - von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik. Weltweit aktiv, beschäftigt die Siemens AG zum 30. September 2015 auf fortgeführter Basis rund 348.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund 75,6 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden EUR. (15.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektro- und Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der Titel gehöre am Mittwoch zu den Top-Gewinnern im DAX. Der Dividendenabschlag, der zuletzt nach der Hauptversammlung gezahlt worden sei, sei damit bereits wieder aufgeholt. Ein neues Mehrjahreshoch sei denkbar. Trotz der wachsenden Unsicherheiten solle dazu künftig auch weiter der Standort Mexiko beitragen.Der Konzern lasse sich den Freihandel durch Donald Trump nicht schlechtreden. Würden tatsächlich Schutzzölle in den USA eingeführt, könnte der Standort Mexiko jedoch an Attraktivität verlieren. Insgesamt sei Siemens für die neuen politischen Unsicherheiten aber gut aufgestellt. Die erhöhte Prognose und der Healthineers-Börsengang würden zudem für Fantasie sorgen.Anleger sollten bei der Siemens-Aktie dabei bleiben und auf den Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2017)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:121,599 EUR +0,21% (15.02.2017, 14:13)