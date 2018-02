Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

110,14 EUR -0,15% (15.02.2018, 16:31)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (15.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Im letzten Jahr habe der Konzern seine Windkrafttochter mit dem spanischen Wettbewerber Gamesa zusammengeschlossen. Weiterhin halte er die Mehrheit an dem Fusionsunternehmen. Nachdem die Kursentwicklung 2017 sehr enttäuschend gewesen sei, kämen jetzt endlich gute Nachrichten von der Tochter.Die Siemens Gamesa-Aktie sei deutlich gestiegen, nachdem Konzernchef Markus Tacke angekündigt habe, die Profitabilität steigern zu wollen. In der von hohem Konkurrenzdruck gekennzeichneten Branche möchte das Unternehmen bei den Kunden mit sinkenden Kosten punkten. Eine einheitliche Technologieplattform solle dazu Kostenvorteile bei Herstellung und Betrieb liefern. Verbesserungen bei der Beschaffung, der Technologie und der Fertigung sollten die Kosten senken.Gamesa wolle bis 2020 zwei Mrd. Euro einsparen - 400 Mio. Euro davon durch höhere Synergien. So solle auch die Profitabilität wieder steigen. Nach einer operativen Marge von 7,1% im letzten Geschäftsjahr werde 2020 ein Zielwert von acht bis 10% angepeilt. Ab 2018 solle auch das Nettoergebnis wieder positiv ausfallen, nachdem der Windanlagenbauer letztlich zweimal in Folge rote Zahlen geschrieben habe.Es seien gute Nachrichten für Siemens, dass bei der Windtochter an den richtigen Schrauben gedreht werde. Für einen Neueinstieg bei der Tochter sei es in der umkämpften Branche noch zu früh.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:110,06 EUR +0,71% (15.02.2018, 16:23)