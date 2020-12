Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

112,92 EUR -0,02% (02.12.2020)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (03.12.2020/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Siemens: 50er EMA bietet solide Unterstützung - ChartanalyseDie Aktien von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) konnten seit dem Coronacrash-Tief vom 19. März bei EUR 58,77 wieder kräftig ansteigen und erneut bis zum jahrelangen Widerstandsbereich bei EUR 120,00 hochziehen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Verlaufshoch dieser Aufwärtsrally sei Ende August bei EUR 120,66 erreicht worden. In der Folge sei es für die Titel wieder abwärts gegangen, wobei Ende Oktober auf der 200er EMA nach unten durchbrochen worden sei. Das Korrekturtief sei bei EUR 98,50 markiert worden. Dann hätten die Bullen einen erneuten Gegenangriff gestartet und die Papiere in wenigen Handelstagen bis auf 119,30 EUR hochgetrieben. In der Folge seien die Aktien wieder abgesackt, hätten sich aber im Bereich des 50er EMA fangen können, der aktuell bei EUR 111,14 notiere und eine solide Unterstützung biete. Genau an diesem 50er EMA würden die Aktien von Siemens nun seit Mitte November seitwärts verlaufen.Ausblick: Die Aktien von Siemens würden unter einem massiven jahrelangen Widerstandsbereich bei EUR 120,00 notieren und seien zuvor von der Stärke im Gesamtmarkt nach oben gedrückt worden. Sollte der DAX aber wieder ins Rutschen kommen, dürften auch die Papiere von Siemens wieder kräftig absacken. Gründe für nachgebende Aktienmärkte gebe es neben der Corona-Pandemie, dem starken Euro und dem wohl harten Brexit genügend.Die Short-Szenarien: Die Aktien von Siemens würden wieder unter den 50er EMA rutschen und damit ein bearishes Signal setzen. Gehe es weiter tiefer, könnte der 200er EMA angelaufen werden. Erst unter dem 200er EMA würde sich die Lage für die Siemens-Aktien wieder nachhaltig eintrüben und wohl ein weiterer Kursrutsch bis zum Verlaufstief bei EUR 98,50 bevorstehen.Die Long-Szenarien: Die Aktien von Siemens könnten sich über dem 50er EMA im Tageschart halten und hier einen soliden Boden ausbilden, der dann als Sprungbrett für einen erneuten Anstieg genutzt werden könne. Das erste Anlaufziel für die Bullen wäre dann das noch offene Gap auf der Oberseite bei EUR 116,88. (Analyse vom 03.12.2020)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:112,66 EUR -0,16% (03.12.2020, 08:45)