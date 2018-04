Paris (www.aktiencheck.de) - Ein nicht auszuschließender Handelskrieg zwischen China und den USA, die sich verdichtenden Anzeichen eines US-Ausstiegs aus dem Atomdeal mit dem Iran, der Datenskandal rund um Facebook und die jüngst angekündigten Raketenangriffe des US-Präsidenten Donald Trump auf Militärstellungen des syrischen Präsidenten Assad als Reaktion auf den furchtbaren Giftgaseinsatz, so die BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Dollar und geopolitische Risiken könnten Gold stützenFolge: Anleger würden sich vom Aktienmarkt zurückziehen und einen Teil ihrer Ersparnisse in vermeintlich sichere Anlagen umschichten. Ganz oben auf der Liste stehe in solch einer Situation bei vielen Investoren Gold. Ob das eine gute Idee sei, werde die Zukunft zeigen - und die lasse sich nun mal nicht exakt vorhersagen. Ganz falsch dürften konservative Anleger mit dieser Strategie aber nicht liegen. Das Edelmetall biete zwar weder eine Dividende noch Zinsen, auf der anderen Seite zeige die Vergangenheit, dass Gold vor allem in stürmischen Zeiten eine gute Wahl gewesen sei. Auch auf die zuletzt gestiegenen geopolitischen Risiken und die allgemeine Verunsicherung habe Gold schon reagiert, sei das Edelmetall im Wochenverlauf doch um rund 2 Prozent gestiegen. Auch der weiterhin schwächelnde Dollar, der trotz des Renditevorsprungs nicht nachhaltig aufwerten könne, steigere die Attraktivität des in Dollar gehandelten Goldes. Gegen das Edelmetall würden hingegen die neuesten US-Inflationsdaten sprechen. So sei die Teuerungsrate im März auf 2,4 Prozent gestiegen. Der moderate Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank dürfte sich somit fortsetzen. (13.04.2018/ac/a/m)