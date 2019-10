Tradegate-Aktienkurs Sibanye Gold-Aktie:

1,55 Euro +0,65% (18.10.2019, 17:23)



JSE-Aktienkurs Sibanye Gold-Aktie:

ZAR 25,81 +1,22% (18.10.2019)



ISIN Sibanye Gold-Aktie:

ZAE000173951



WKN Sibanye Gold-Aktie:

A1KBRZ



Ticker-Symbol Sibanye Gold-Aktie Deutschland:

0SG



Johannesburg-Ticker-Symbol Sibanye Gold-Aktie:

SGL



Kurzprofil Sibanye Gold Ltd.:



Sibanye Gold Ltd. (ISIN: ZAE000173951, WKN: A1KBRZ, Ticker-Symbol: 0SG, JSE-Symbol: SGL) ist ein unabhängiges, globales Edelmetallunternehmen. Tätigkeitsschwerpunkt sei die Produktion von Gold und Metallen der Platingruppe (PGM). Die Projekte befinden sich hauptsächlich in Südafrika und Amerika.

(18.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Sibanye Gold-Aktienanalyse von Analyst Eugene King von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Eugene King, Analyst von Goldman Sachs, seine Kaufempfehlung für die Aktien des südafrikanischen Goldproduzenten Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater) (ISIN: ZAE000173951, WKN: A1KBRZ, Ticker-Symbol: 0SG, JSE-Symbol: SGL).Im Rahmen einer Branchenstudie zum südafrikanischen Goldminensektor aktualisieren die Analysten von Goldman Sachs ihre Bewertungsmodelle um höheren Goldpreisen Rechnung zu tragen.Analyst Eugene King setzt das Kursziel für Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater) von 23,00 auf 45,00 ZAR herauf.In ihrer Sibanye Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel unverändert mit "buy" ein.Börsenplätze Sibanye Gold-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Sibanye Gold-Aktie:1,52 EUR -1,61% (18.10.2019, 17:09)