Bei RWC Partners sei man überzeugt, der Online-Trend sei gekommen, um zu bleiben: "Die Corona-Pandemie führte zu einem sprunghaften Anstieg der Nutzerzahlen bei den meisten Unternehmen, die E-Commerce, Lieferdienste oder auch Home-Office anbieten. Dieser Wandel ist strukturell und die Gewohnheiten der Nutzer werden bestehen bleiben." Zudem seien mehr und mehr Produkte online erhältlich, selbst teure Artikel und Luxusgüter bis hin zu Autos und Immobilien. "Wir beobachten auch, dass immer mehr Dienstleistungen online angeboten werden, was durch die Technologie erleichtert wird", so Liang weiter.



Die Spezialisten von RWC würden daher erwarten, dass sich das Geschäftsmodell des Einzelhandels im kommenden Jahrzehnt deutlich verändern und der traditionelle Einzelhandel vollständig durch den intelligenten Einzelhandel ersetzt werde. Die aktuellen Beispiele dafür seien vielfältig: Von Wearables über die Content-Bespielung von großformatigen POS-Displays bis hin zu mobilen Applikationen - die unter dem Begriff "Smart Retail" vereinten Anwendungen und Lösungen hätten eines gemeinsam: Sie sollten helfen, die Beziehung zum Kunden zu vertiefen, sein Einkaufserlebnis zu verbessern und ihn enger an die Marke binden.



Liang erkläre hierzu: "Einige intelligente Einzelhandelsangebote sind heute vielleicht noch nicht sehr populär, könnten aber mit der Entwicklung von 5G, Augmented Reality und dem Internet der Dinge (IoT) an Bedeutung gewinnen. Zu nennen sind hier etwa die fahrerlose Zustellung, Geschäfte ganz ohne Kassen oder das ebenfalls aus China stammende Consumer-to-Manufacturer-Modell (C2M), das Hersteller und Endverbraucher verbindet, um maßgeschneiderte Produkte zu niedrigeren Preisen anzubieten." Generell solle der intelligente Einzelhandel ein bequemeres Benutzererlebnis bei geringeren Kosten bieten.



Beispiele für aufstrebende Unternehmen, auch außerhalb Chinas, gebe es viele. Eines sei IndiGo, eine indische Low-Cost-Fluggesellschaft, die vor allem nationale Flüge anbiete. Anhand der Flottengröße und der beförderten Passagieren sei sie die größte Fluggesellschaft Indiens. RWC erwarte: "Das Unternehmen dürfte von der Nachfrage in der Festtagssaison, der Möglichkeit, die nächste Welle ganz zu vermeiden, von der Lockerung der Kapazitäts- und Tarifbestimmungen durch die Regierung und einem möglichen Rückgang der Rohstoffpreise profitieren."



"Ein Engagement in Asien ex-China ist sinnvoll, denn Anleger sind weniger stark vom chinesischen Wachstum abhängig und aufgrund der deutlichen Unterschiede zu China-Aktien genießen sie hier Vorteile bei der Portfoliodiversifizierung. Die Region zeichnet sich durch attraktive Wachstums- und Bewertungskennzahlen aus, ist jedoch in den Portfolios vieler Anleger weltweit unterrepräsentiert und bietet so erhebliche Alpha-Möglichkeiten." Da lohne sich ein Shopping-Bummel - nicht nur zum Singles' Day. (Ausgabe vom 11.11.2021) (12.11.2021/ac/a/m)







