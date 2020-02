Börsenplätze Shopify-Aktie:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (14.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Shopify-Aktie (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Symbol: SHOP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des kanadischen E-Commerce-Unternehmens Shopify habe seit ihrem IPO vor weniger als fünf Jahren bereits über sage und schreibe 1.800 Prozent zugelegt. Höhenangst scheine generell für die Shopify-Aktionäre ein Fremdwort zu sein, nach Vorlage der Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal hätten sie ihre Lieblings-Aktie im nachbörslichen Handel in der Spitze um mehr als 20 Prozent nach oben gehievt - ganz ohne Schwindelgefühle. Der ganz normale Wahnsinn...Shopify habe am Mittwoch die Bilanz für das vierte Quartal 2019 veröffentlicht, Der bereinigte Gewinn je Aktie habe bei 0,47 Dollar und damit deutlich über dem Wert aus dem Vorjahresquartal (0,26 Dollar je Aktie) gelegen. Analysten hätten lediglich mit einem bereinigten Gewinn von 0,24 Dollar je Aktie gerechnet.Der Umsatz sei um 47 Prozent auf 505,2 Millionen Dollar geklettert und habe damit deutlich über der eigenen Prognose (472 bis 482 Millionen Dollar) und den Analystenerwartungen (482,1 Millionen Dollar) gelegen.Für das erste Quartal 2020 prognostiziere Shopify einen Umsatz von 440 bis 446 Millionen Dollar. Im Gesamtjahr 2020 solle der Umsatz bei 2,13 bis 2,16 Milliarden Dollar liegen. Analystenerwartungen hätten bei 444,5 Millionen Dollar und 2,11 Milliarden Dollar gelegen.Anleger lassen ihre Gewinne laufen und ziehen den Stopp auf 455 Euro hoch, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link