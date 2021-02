NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

1.361,70 USD -7,62% (17.02.2021, 15:41)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



NYSE-Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Ticker-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (17.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Ticker-Symbol: SHOP) unter die Lupe.Das kanadische Unternehmen habe gute Quartalszahlen gemeldet. Gewinn und Umsatz hätten die Erwartungen recht deutlich übertroffen. Das Geschäftsmodell von Shopify passe gut in die Corona-Krise rein, weil es mehr online bestellt werde. Die Shopify-Aktie habe jedoch auf die guten Zahlen kaum reagiert. Der Kursanstieg im Vorfeld der Veröffentlichung habe die gute Geschäftsentwicklung bereits vorweggenommen - zumal die Shopify-Aktie defintiv nicht mehr günstig bewertet sei und eine Korrektur sehr wahrscheinlich sei, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.02.2021)Das vollständige Interview mit Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Shopify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:1.135,20 EUR -5,98% (17.02.2021, 15:56)